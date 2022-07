Sondaj: 5 din 10 angajaţi români şi-au schimbat locul de muncă în ultimii doi ani Jumatate dintre angajatii romani si-au schimbat locul de munca cel putin o data in ultimii doi ani, iar principalele motive invocate au fost un salariu mai bun la noul job si disponibilizarile sau volumul prea mare de munca, in timp ce o treime au plecat pe fondul concedierilor, arata rezultatele unui sondaj publicat, miercuri, de o platforma de recrutare online. Pe de alta parte, conform eJobs Romania, 40% dintre respondenti spun ca nu si-au mai schimbat locul de munca dinainte de 2019, decizie motivata fie de o nevoie crescuta de stabilitate in contextul tulbure creat de pandemie, fie de implicatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

