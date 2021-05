Sondaj: 45% dintre români vor să-şi schimbe locul de muncă, după încheierea pandemiei Primul lucru pe care il vor face 45% dintre romani, dupa pandemie, va fi sa isi schimbe locul de munca, iar cea mai mare incredere in sansele de a gasi un post disponibil o au IT-istii, specialistii si muncitorii calificati, reiese dintr-un sondaj intocmit de o platforma de recrutare online. Potrivit eJobs Romania, 14,5% dintre respondenti nu au in plan sa faca vreo schimbare, 11% vor sa urmeze un proces de reconversie profesionala, iar 9% au de gand sa plece din tara. De asemenea, 6,5% din totalul celor chestionati spun ca vor sa-si deschida un business odata ce economia isi va reveni, in timp… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

