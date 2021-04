Sondaj: 45% dintre angajaţi se aşteaptă să revină complet la viaţa de birou după pandemie Modelul de lucru hibrid s-a conturat tot mai mult in ultimul an la nivel global si exista deja angajatori din Romania care au decis sa treaca permanent la acest sistem in care echipa lucreaza partial de la birou si restul de acasa, potrivit unui sondaj realizat de un dezvoltator de birouri. Aproape 35% dintre angajatii care au participat la un sondaj recent initiat de Genesis Property cred ca lucrul hibrid va fi modelul viitorului, in timp ce alti 45% se asteapta sa revina complet la viata de birou, cat mai aproape de cum era inainte de Covid-19, Totodata, un angajat din cinci crede… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Mai mult de o treime (36,5%) dintre angajatii care au raspuns unui sondaj recent initiat de Genesis Property cred ca intreaga echipa din compania in care lucreaza se va intoarce anul acesta la birou.

