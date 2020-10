Sonda spaţială OSIRIS-REx a NASA, în pericol să piardă fragmentele de asteroid colectate Sonda americana care a colectat saptamana aceasta un esantion de pe un asteroid a prelevat o cantitate atat de mare de fragmente incat o roca blocheaza usa containerului, ceea ce face ca materialele adunate sa se imprastie in spatiu, au anuntat oficialii NASA, relateaza Reuters. Bratul robotic al sondei OSIRIS-REx a proiectat marti, deasupra scoartei asteroidului Bennu, un nor de praf si nisip cu ajutorul unui jet de gaz comprimat si a captat un esantion din acesta intr-un dispozitiv de colectare ce va fi adus inapoi pe Terra. Insa, imaginile analizate de centrul de control de pe Pamant au dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

