Sonda selenara Luna-25 a Rusiei lansata vineri se afla sub controlul operatorilor de la sol, informeaza Interfax, care citeaza agentia spatiala rusa Roscosmos, transmite Reuters. Rusia a lansat vineri prima sa sonda selenara din ultimii 47 de ani, in incercarea de a deveni prima tara care reuseste o aselenizare controlata la Polul Sud al Lunii, o regiune in care se crede ca ar exista rivnitele