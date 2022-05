Stiri pe aceeasi tema

- Sonda InSight a NASA si-ar putea termina misiunea pe Marte pana la finalul anului 2022, a anuntat marti Agentia spatiala americana, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- ACTIUNI… Campania nationala „Curatam Romania” se prelungeste pana la finalul lunii mai. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a anuntat ca, pana in acest moment, in 45 de unitati administrativ-teritoriale din judetul nostru au avut loc 98 activitati de ecologizare in cadrul campaniei nationale…

- Valul patru și cinci al pandemiei de covid a facut un numar important de victime. Atat in Romania, cat și la nivel global, au existat recorduri negative de infectari. Dar, odata cu luna martie a.c., autoritațile romane au decis ridicarea tuturor restricțiilor. Data de 9 martie 2022 devenea ziua din…

- Ramzan Kadyrov, a promis fiecarui voluntar care merge sa lupte in Ucraina o plata unica de 300.000 de ruble, transmite Agenția. Cerințele pentru candidați sunt minime – trebuie sa fie pur și simplu barbați „sanatoși” sub 50 de ani și este posibil sa nu aiba serviciu militar sau experiența de lupta.…

- O forta armata portugheza compusa din circa 220 de militari a plecat vineri catre Romania, in cadrul unei „misiuni defensive” a NATO care, potrivit presedintelui portughez Marcelo Rebelo de Sousa, trebuie „sa apere pacea”, in contextul invaziei ruse din Ucraina,a transmis Agenția EFE, preluata de Agerpres.…

- Agentia spatiala rusa, Roscosmos, evalueaza sa implice tarile din Golful Persic sau China intr-o misiune pe Marte, in locul misiunii europene ExoMars care a fost suspendata si avea ca obiectiv detectarea de evidente biologice sau geologice ale vietii pe Planeta Rosie, relateaza Noi.md сu referire la…

- Misiunea CNCAV se va incheia in urmatoarele saptamani, iar vaccinarea anti-COVID-19 se va face in principal la cabinetele medicilor de familie, afirma joi secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti-COVID a avut o sedinta cu reprezentantii…

- Medicul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, se arata sceptic in ceea ce priveste finalul pandemiei și anunța un posibil val 6 al pandemiei cu subvarianta BA2 a tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.