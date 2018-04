Stiri pe aceeasi tema

- Directia antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat, in perioada 28 martie – 4 aprilie, in Ilfov si Bucuresti, actiuni de control in cadrul carora au aplicat sanctiuni contraventionale de peste 2,6 milioane de lei, scrie NEWS.RO.Citeste si: S-a facut…

- La inceputul lunii aprilie, inspectorii Antifrauda Fiscala au descins in marile centre comerciale din Bucuresti si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2,6 milioane de lei, se arata intr-un comunicat transmis marti de ANAF - Directia Generala Antifrauda Fiscala. „In…

- Dupa ce anul trecut, TAROM a facturat pierderi de peste 45 milioane euro, pentru 2018, oficialii operatorului aerian au facut rost de aproximativ 100 milioane euro, bani pentru investitii si estimeaza un profit brut de circa 27,4 milioane euro.

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, faciliteaza transferurile online intre Spania și Romania. Incepand din 2018, clienții TransferGo pot efectua transferuri catre și dinspre Spania, cu comisioane fixe, indiferent de suma transferata. Transferurile online au devenit o componenta…

- Gral Medical a inregistrat in anul 2017, la nivel de grup, venituri de 123 milioane lei (27 milioane euro), in crestere cu 17% fata de anul anterior. Compania isi mentine ritmul de crestere cu doua cifre in contextul in care piata serviciilor medicale inregistreaza o crestere cu o singura cifra.…

- Flanco Retail, brand românesc prezent pe piața autohtona din 1994, a încheiat anul 2017 cu cele mai mari vânzari din istoria companiei, ajungând la 983 de milioane de lei, ceea ce reprezinta o creștere de 7% fața de anul precedent. ”2017 a fost anul de vârf…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…