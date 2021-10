Stiri pe aceeasi tema

- Derbiurile sucevene din seria I a Ligii a III-a de fotbal, din tur, se vor incheia maine cand se vor afla fața in fața Foresta Suceava și Șomuz Falticeni. Ambele combatante sunt ”victimile” gruparii Bucovina Radauți, cea care le-a invins la diferența de doua goluri. Meciul poate fi considerat un fel…

- Runda a VI-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a programat la finele saptamanii trecute al doilea derbi al județului Suceava. De aceasta data, fața in fața pe Stadionul Municipal din Radauți s-au aflat echipa gazda, CSM Bucovina și Foresta Suceava. Nici bine nu s-au așezat in ghete jucatorii echipei…

- Pe un teren impecabil, pregatit de lucratorii care se ocupa de stadionul ”Areni și o vreme splendida, Foresta Suceava a primit la finele saptamanii trecute vizita ”lanternei roșii” a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, CSM Pașcani. Deși pornea ca favorita certa, gruparea suceveana a avut mult de furca…

- Foresta Suceava va juca miercuri, 15 septembrie, de la ora 17.00 pe stadionul ”Areni” meciul restanța din etapa I a Ligii a III-a cu Huașana Huși. Partida a fost amanata din cauza unui focar cu coronavirus depistat inainte de debutul sezonului la gruparea suceveana. Nu putem spunem ca in primul joc…

- Etapa a III-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal programeaza pentru Foresta Suceava disputa cu CSM Bacau. Meciul va avea loc pe ”Areni” sambata, 11 septembrie dela ora 17.00. Sucevenii nu au evoluat in prima runda din cauza unui focar cu Covid-19, dar vor juca restanța cu Hușana Huși, miercuri, 15…

- La sfarșitul saptamanii trecute a debutat noul sezon competițional al Ligii a III-a de fotbal. La fel ca și in sezonul precedent, județul Suceava are trei reprezentante in seria I, Foresta Suceava, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni. In prima etapa doar doua din formațiile sucevene au jucat, este vorba…

- Pandemia cu Coronavirus a ”mușcat” și din actualul sezon competițional al Ligii a III-a pentru Foresta Suceava. Abia duminica se va incheia carantina impusa jucatorilor suceveni dupa ce mai mulți fotbaliști din lot au fost depistați pozitiv la Covid-19. Așadar, partida care trebuia sa se dispute pe…

- Somuz Falticeni s-a impus in primul amical al pregatirilor pentru viitorul sezon competițioanl pe terenul divizionarei a patra Somuzul Preutești, cu scorul de 6-1. Gruparea falticeneana, pregatita de Iulian Ionesi, și-a asigurat victoria prin golurile marcate de Robert Ciobanu, Flavius Panzariu, Andrei…