- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o cu scorul de 3-1 pe Dunav Ruse, duminica, pe teren propriu, in etapa a saptea a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a inscris in min. 51 si 53 si a dat pasa decisiva si la primul gol…

- Formatia Dinamo a invins echipa FC Hermannstadt, scor 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a VI-a a Ligii I. Sibienii au jucat in inferioritate numerica din minutul 56, dupa eliminarea lui Tsoumou.

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care lanis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final. Golul a fost marcat de Honciu, in minutul…

- Nou-promovata Dunarea Calarasi a produs o mare surpriza prin victoria reusita la debutul sau in Liga I de fotbal, 1-0 (1-0) cu FC Viitorul, duminica, in deplasare, la Ovidiu. Unicul gol al partidei a fost marcat de Georgian Honciu (4), din lovitura libera. Jocul a fost intrerupt in min. 64, timp de…

- Andrei Ivan (21 de ani) a debutat intr-un meci oficial pentru Rapid Viena in victoria din primul tur al Cupei Austriei, vs Kufstein, echipa din liga a treia, scor 5-0. Atacantul roman a marcat doua goluri. A deschis scorul in minutul 5 cu un șut cu latul din interiorul careului la colțul lung și a stabilit…

- Fotbalul de Liga a III-a este pe cale sa revina la Falticeni dupa o pauza de 10 ani. Echipa locala, Somuz, campioana Ligii a IV-a sucevene, a castigat la pas, cu 5-0, meciul tur al barajului pentru promovare, disputat in urma cu o saptamana, pe stadionul Tineretului, si asteapta linistita returul ...

- Argentina s-a calificat cu emoții in optimile CM 2018, dupa ce s-a impus cu 2-1 in fața Nigeriei, golul victoriei fiind marcat in minutul 87. (Detalii și video aici) Argentina va juca in optimi cu locul 1 din grupa C, Franța, pe 30 iunie, la Kazan, de la ora 17:00; La primul gol al meciului, marcat…

- Tunisia a fost la un pas sa furnizeze o noua surpriza la Campionatul Mondial din Rusia, dupa ce a revenit de la 0-1 in partida cu Anglia, a egalat grație unui penalty și a menținut echilibrul pe tabela pana in prelungiri. Englezii au fost salvați de la rușine de Harry Kane (90+1'), jucatorul lui Tottenham…