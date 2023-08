Stiri pe aceeasi tema

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest…

- Sunt mulți romani care aleg anumite produse, cu precadere, in dauna altora, iar majoritatea dintre ele se regasesc in mai toate lanțurilor de magazine. Numai ca, in urma unor inspecții facute de ANPC, s-a luat o decizie de retragere din motive de neconcormitate. Așadar, vorbim azi de produsul adorat…

- Așa cum s-a mai intamplat și intrecut, din cand in cand apar astfel de cazuri, de alerta de salmonella, in mai toate magazinele. Cea mai recenta avertizare are in vedere produsul retras de urgența din magazinele Lidl, din Germania.

- Este alerta alimentara in doua mari magazine din Romania din cauza unui produs contaminat cu o toxina periculoasa. Așadar, care este produsul alimentar retras din magazinele Profi si Metro. Vezi pe eticheta lotul contaminat. ANSVSA a dispus retragerea unui produs alimentar de la vanzare. S-a vandut…

- Retailerii Profi si Metro retrag de la comercializare mai multe loturi de porumb prajit ale furnizorului SC Mogyi Romania S.R.L., in urma detectarii aflatoxinei in aceste produse, potrivit unor anunturi postate joi de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

