Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi dupa-amiaza, craiovenii pot comanda un Uber prin simpla apasare a unui buton Utilizatorii noi se pot bucura de 25% reducere folosind codul HELLOCRAIOVA intre 11 și 14 martie, pentru pana la 4 lei reducere/ calatorie. Craiova este al șaptelea oraș din Romania in care Uber este disponibil…

- Ultimele meciuri contand pentru turul sezonului regulat din Liga Naționala de Baschet Masculin (LNBM) se vor desfașura, incepand de sambata, in perioada 6-9 februarie, potrivit Mediafax. Cea de a 7-a serie de turnee centralizate (T7) va avea loc in Sala Polivalenta Gabriela Szabo, din Voluntari,…

- Oamenii de știința chinezi au descoperit ca persoanele care dorm la amiaza prezinta rezultate mai bune la testele de orientare, fluența vorbirii și memoria de lucru. Despre acest lucru a scris RIA Novosti, citand un studiu publicat in revista General Psychiatry. Cercetatorii de la Centrul de sanatate…

- In fiecare an, in data de 27 ianuarie, se sarbatorește una din cele mai negre pagini din istoria omenirii. Astazi in lumea intreaga se readuce in conștiința publica o pagina scrisa cu sange in cel de-al Doilea Razboi Mondial. De Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului, celebra actrița Maia…

- Ultimele nopți au fost geroase. Frigul patrunzator a facut ca natura sa incremeneasca. Mercurul din termometre a scazut și la -20 de grade in zonele inalte din sudul județului Hunedoara. In stațiunile montane din Valea Jiului, natura a ințepenit. Zapada a devenit un inveliș gros pentru copaci.…

- Amanda Anisimova (19 ani, 30 WTA) a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Amanda Anisimova, una dintre cele mai talentate jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii, ar fi trebuit sa debuteze in 2021 la WTA Abu Dhabi. S-a retras cu doar cateva ore inaintea startului turneului, fara a dezvalui…

- Bucurie mare in familia Mireasa pentru fiul meu! Andreea Luiza, una dintre cele mai iubite concurente de la MPFM, este insarcinata! Iubitul sau a dat marea veste! ”Porumbeii”, in culmea fericirii!

- La solstițiul de iarna din 21 decembrie, Jupiter și Saturn vor parea, vazute de pe Pamant, ca o singura stea stralucitoare, pentru ca orbitele de 12 și 29 de ani ale celor doua planete se aliniaza. Ultima conjuncție dintre ele a avut loc in mai 2000, dar poziția sa pe... The post Cum se poate vedea…