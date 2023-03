Somnul ne face mai fericiţi Calitatea somnului conteaza mai mult decat durata Cand avem un somn odihnitor, ne simțim mai bine și suntem mai fericiți, potrivit unui nou studiu. Nu atat numarul orelor de odihna este important, cat calitatea somnului, susțin autorii sai. Persoanele care au un somn odihnitor, de o buna calitate, se bucura de o satisfacție mai mare cu privire la viața, au o stare fizica și psihica mai buna, se simt mai sanatoși și resimt mai puțin stres la locul de munca, susține un studiu recent publicat in revista de specialitate PLOS One, preluat de Hotnews. Per ansamblu, oamenii sunt mai fericiți cand dorm… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

