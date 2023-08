Somnul de după-amiază poate fi o soluție de adaptare la caniculă Prea mult aer conditionat ar putea sa dauneze sanatatii, potrivit unui nou studiu coordonat de cercetatorii de la The Australian National University (ANU). Practicile culturale de evitare a caldurii, cum ar fi siesta, folosite in zonele cu climat cald din intreaga lume timp de multe secole, ar putea oferi o protectie puternica impotriva caldurii extreme cauzate de schimbarile climatice, spun autorii studiului. Studiul a constatat ca, in ciuda faptului ca au petrecut mult mai mult timp in spatii cu aer conditionat in ultimii 40 de ani, oamenii din Teritoriiile de Nord (TN) din Australia au devenit,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Posibil cel mai calduros an din istorie, 2023 a venit și cu cea mai mare vanzare a aparatelor de aer condiționat, arata datele retailerilor și producatorilor, consultate de Libertatea. Specialiștii explica, pentru ziar, cum ar trebui sa fie utilizat un aparat de aer condiționat in mod sustenabil.La…

- Circulația feroviara din Romania incurcata de canicula: Cat intarzie trenurile din cauza caldurii extreme Circulația feroviara din Romania incurcata de canicula: Cat intarzie trenurile din cauza caldurii extreme Trenurile circula cu viteza redusa, din cauza caniculei, acest lucru ducand la intarzieri…

- Medicii au anunțat care este temperatura ideala care trebuie sa fie in casa pe timp de canicula. Specialiștii trag un semnal de alarma și susțin ca aerul condiționat poate fi periculos pentru sanatatea organismului uman.

- Un aparat de aer condiționat standard, de 12.000 de BTU, poate produce circa 1,2 litri pe ora.In funcție de model, producatorii estimeaza ca un aparat care funcționeaza zi-lumina elimina intre 10 și 20 de litri de apa.Una dintre legendele aparute inca de la lansarea aparatelor de aer condiționat și…

- Peste 18.000 de persoane au murit in Italia din cauza caldurii intense care a afectat tara vara trecuta, conform unui studiu recent, transmite marti ANSA.Studiul, coordonat de Institutul pentru Sanatate Globala din Barcelona si publicat luni in jurnalul stiintific Nature Medicine, a relevat ca Italia…

- Autoritațile par ca sunt luate prin surprindere nu doar de zapezi, ci și de caldura! Asta spun calatorii care circula cu multe dintre autobuzele din Capitala. Deși temperatura de afara sare deja de 30 de grade, in transportul in comun se mai adauga cateva. In timp ce Societatea de Transport București…

- Pentru unii, somnul de dupa-amiaza este aproape un ritual pe care incearca sa il puna in aplicare in fiecare zi. Specialiștii au, insa, cateva sfaturi pentru reprizele de somn din mijlocul zilei.