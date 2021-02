Somnul, cel mai bun aliat al organismului uman

Oamenii sunt singura specie care, in mod deliberat, se priveaza de somn. Insa, odihna in timpul nopții este foarte importanta pentru a ne menține starea de sanatate. Un adult trebuie sa doarma, in medie, opt ore pentru a funcționa optim. Exista insa diferențe in ceea ce privește intervalul de odihna. Fiecare dintre noi are un ritm propriu, motiv pentru care ora de culcare și cea de trezire pot fi diferite. Important este sa respectam zilnic o rutina și sa ne asiguram ca somnul este unul odihnitor. In caz contrar, efectele negative nu vor intarzia sa apara. Cum sa cream condiții optime de odihna…