VIDEO - Comedia Everything Everywhere All At Once a dominat gala premiilor SAG

Comedia absurdă ştiinţifico-fantastică "Everything Everywhere All At Once" şi-a continuat duminică ascensiunea câştigând încă un premiu, de data aceasta la gala premiilor Screen Actors Guild (SAG), potrivit AFP şi Reuters. Fii la curent cu cele… [citeste mai departe]