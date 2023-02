Persoanele in varsta care folosesc in mod constant benzodiazepine, prescrise pentru a trata insomnia cronica, au un risc cu aproape 80% mai mare de a suferi de demența – cum este maladia Alzheimer –, comparativ cu persoanele care folosesc rar sau niciodata aceste medicamente. Studiul observațional, publicat in Journal of Alzheimer’s Disease, nu permite analizarea mecanismelor acestei asocieri, care vor face obiectul unor cercetari suplimentare. Cercetatorii americani au analizat consumul de somnifere a 3.068 de adulți, din care puțin peste jumatate erau femei (varsta: 74 de ani in medie, 41,7%…