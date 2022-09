Somn de aproape 1,8 metri și 30 de kilograme, capturat în râul Mureș de un pescar din Unirea Un pescar din Unirea a avut parte de un sfarșit de saptamana perfect, acesta reușind sa prinda un somn de aproximativ 1,80 metri lungime și care cantarea 30 de kilograme. Reușita barbatului din Unirea reprezinta una din cele mai mari capturi de pe raul Mureș, din ultima vreme. Somnul a fost pescuit la spinning, pe […] The post Somn de aproape 1,8 metri și 30 de kilograme, capturat in raul Mureș de un pescar din Unirea first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures . Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

