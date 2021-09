Some 400 troops from Romania, Portugal and Poland - at 'Green Scorpions' exercise

Stiri pe aceeasi tema

- Trenul strabate 20.000 de kilometri și va trece prin 26 de tari. El va face 850 kilometri in Romania, in 20 de ore. Viteza medie, in Romania, va fi de 42 kilometri la ora.Trenul a ajuns la Giurgiu la 9.55 unde a staționat 27 de minute, dupa care la București, via Videle, sosirea la Gara de Nord fiind…

- The organizers of the UNTOLD Festival, that took place between September 9-12, announce over 35 million euro stayed in Cluj-Napoca, agerpres reports. "Of the over 265,000 participants, that's how many attended this year all four days, some of them can still be seen on the streets of Cluj-Napoca.…

- Proiectele Primariei municipiului Suceava prezentate de primarul Ion Lungu la Forumul Orașelor Verzi care se desfașoara in aceste zile la Brașov au foarte apreciate de cei prezenți. Cel puțin așa susține edilul șef. Lungu care a reprezentat atat municipiul Suceava cat și Asociația Municipiilor din…

- Unul din marile orașe ale Romaniei propune pentru o perioada de patru zile serviciul de transport public gratuit. Proiectul vine exact in perioada in care se desfașoara „Forumul Orașelor Verzi”. Orașul despre care discutam este cel de la poalele Tampei, și anume Brașov. Forumul Orașelor Verzi este in…

- Un numar de 324.875 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in județul Brașov de la lansarea campaniei de imunizare. Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov, numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 31 august 2021 este de 324.875 (+309…

- On Thursday, the National Committee for Emergency Situations (CNSU) updated the list of countries/territories depending on the cumulative incidence rate of COVID cases, in order to establish the need for a quarantine measure being enforced on the persons arriving to Romania from these countries,…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Capitala se afla pe primul loc la acoperirea vaccinala, raportat la populația eligibila (persoanele de peste 12 ani), cu 45,14%. Clasamentul este completat de județul Cluj cu peste 41%, apoi urmeaza județele Sibiu (35%) și Brașov (33%). Cifrele au fost anunțate, joi, de Valeriu Gheorghița, președintele…