ȘOMCUTA MARE – Ciocnire între o mașină și un autobuz Grav accident de circulație in urma cu puțin timp petrecut in localitatea Șomcuta Mare ieșirea catre Satulung. Din primele informații se pare ca un autoturism s-ar fi ciocnit cu un autobuz in care se aflau doi calatori. In urma impactului a rezultat o victima inconștienta și incarcerata. The post ȘOMCUTA MARE – Ciocnire intre o mașina și un autobuz appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

