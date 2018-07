Somalia: ONU amână o reducere a efectivelor unei misiuni de menţinere a păcii Consiliul de Securitate al ONU a amanat luni planul sau ce viza reducerea efectivelor unei misiuni de mentinere a pacii in Somalia, apreciind ca fortele somaleze de securitate nu sunt suficient pregatite, transmite AFP. Aproximativ 1.000 de soldati din misiunea Uniunii Africane in Somalia (AMISOM) urmau sa paraseasca aceasta tara pana la finalul lunii octombrie, dar Consiliul a adoptat, in unanimitate, o rezolutie ce amana plecarea acestora pana la sfarsitul lui februarie. Misiunea ar numara atunci circa 20.000 de soldati. Desfasurata in 2007 pentru a veni in sprijinul guvernului somalez in lupta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

