- Militantii islamisti ai gruparii Al-Shabaab din Somalia au revendicat luni atentatul cu vehicul capcana comis sambata impotriva unui punct de control din Mogadiscio, atac care s-a soldat cu 81 de morti, intre care doi cetateni turci, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Sambata, mujahedinii au…

- Aproape 100 de oameni au fost ucisi in atacul cu masina-capcana produs sambata dimineata in capitala somaleza Mogadiscio, transmite DPA. 'Avem aproape 100 de persoane ucise in acest atac teribil', a declarat Ahmed Bashane, din cadrul politiei. Dahir Elmi, un responsabil al spitalului Shafi…

- Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, sambata, in Mogadiscio,capitala Somaliei, dupa ce o mașina-capcana a explodat intr-o zona extrem deaglomerata a orașului. Cifra oficiala a deceselor anunțata de autoritați este de 73, dar un parlamentar somalez a declarat ca numarul morților depașește 90, doar…

- Militia Al-Shebab, asociata cu Al-Qaida, a revendicat atacul lansat marti seara si care a durat aproape sase ore. Cel putin alte opt persoane au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant guvernamental, sau 12, potrivit politiei. Alti aproape 100 de oameni aflati in zona au fost salvati,…

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul din nord-estul statului african Mali in care au fost ucisi cel puțin 53 de militari, a informat sambata agenția de știri a gruparii, Amaq, fara a furniza niciun fel de dovada, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Guvernul din Mali a anuntat…

- Doua persoane suspectate de implicare in atentatul comis la sfarsitul anului 2018 intr-un targ de Craciun din Strasbourg au fost arestate preventiv marti, afirma surse citate de cotidianul Le Parisien, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project…

- Treptat, in Siria, forțele guvernamentale incep sa restabileasca controlul asupra teritoriului la sud de fluviul Eufrat, Idlib ramanand ultima reduta a jihadiștilor. Și, de acolo, mulți civili reușesc sa plece. Cu cațiva dintre ei s-a intalnit in Siria Liviu Iurea.

- Statele Unite ale Americii au anuntat miercuri seara redeschiderea ambasadei din capitala somaleza Mogadiscio, la 28 de ani dupa inchiderea misiunii lor diplomatice in aceasta tara africana in plin razboi civil, in 1991, cand a fost inlaturat de la putere autocratul Mohamed Siad Barre, transmite…