Teatrul national din Mogadishu, capitala Somaliei, a fost redeschis publicului, la opt ani dupa ce un atacator sinucigas s-a aruncat in aer si a distrus cladirea, simbol al culturii in inima unui oras deseori marcat de violenta, relateaza joi Reuters.



Teatrul, a carui scena este sustinuta de stalpi de un galben stralucitor si este decorat in albastru deschis, culoarea de pe drapelul national, a fost deschis in 1967 si inchis in 1991, dupa ce tara din Cornul Africii a fost cuprinsa de razboi civil.



Clanuri razboinice s-au bombardat reciproc cu armament antiaerian in timpul…