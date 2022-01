Şomajul tehnic va fi prelungit până la 31 martie. Angajații vor primi 75% din salariul de bază Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astazi ordonanța care prevede prelungirea șomajului tehnic pana la data de 31 martie 2022. Potrivit ordonanței, de cand s-a intrat in starea de urgența și pana la 31 martie 2022, angajații companiilor afectate de pandemia de coronavirus pot sa-și trimita angajații in șomaj tehnic. Potrivit actului normativ aflat azi pe masa Executivului, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

