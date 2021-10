​Șomajul tehnic dacă contractul de muncă din inițiativa angajatorului. Care este suma maximă și care e procedura În contextul pandemiei, unii angajatori pot suspenda contractele de munca, din cauza reducerii activitații economice, iar conform unei OUG publicata recent în Monitorul oficial (111/2021) se poate acorda șomaj tehnic. Practic, acest act normativ produce efecte pâna la finalul anului, potrivit consultantului fiscal Adrian Bența.



*Informațiile de mai jos îi aparțin lui Adrian Bența

Cât este indemnizația

Indemnizația este direct proporționala cu numarul de zile de suspendare a activitații și este în procent de 75% din salariul de baza de încadrare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 122 oferte in Vrancea și 612 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 127 oferte in Vrancea. Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator confecționer industrial (13), manipulant…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 132 oferte in Vrancea și 577 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 136 oferte in Vrancea și 604 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 135 oferte in Vrancea și 336 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 245 oferte in Vrancea și 220 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- De la confirmarea pandemiei, circa zece mii de firme prahovene au formulat cereri ca sa primeasca ajutor de la stat N. Dumitrescu Dupa mai bine de un an de la confirmarea pandemiei, in Romania continua sa se adopte o serie de masuri specifice starii de alerta inca menținuta. Pe de o parte au devenit…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 251 oferte in Vrancea și 261 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…