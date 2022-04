Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului se afla in continua scadere, in dimineața zilei de luni, un baril de petrol european brent ajungind sa coste pina la 109 dolari. Anterior, saptamina trecuta, același baril a atins virful de 130 de dolari, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Astfel, contractele futures pentru…

- Termic vremea va fi obișnuita pentru acest interval de timp. Precipitații semnificative nu se prevad, cu excepția zilei de luni când izolat cresc șansele pentru precipitații slabe. Vântul va sufla din sectorul de nord slab la moderat. Noaptea temperatura minima a aerului…

- Autoritațile au anunțat in bilanțul de miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.832 de noi cazuri confirmate cu COVID, depistate in 51.194 teste RT-PCR și antigen efectuate. De asemenea, au fost raportate 90 decese, dintre care unul anterior perioadei de referința.Numarul imbolnavirilor…

- 6.832 de noi cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, numarul de teste urmand sa fie anunțat ulterior de autoritați. De asemenea, potrivit bilanțului provizoriu transmis, miercuri, au fost raportate 90 de deces, din care unul anterior intervalului de referința.Numarul cazurilor raportate azi…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- Cresterea economica pe anul 2021 a fost anuntata la nivelul de doar 5,6-, mult sub cea prognozata in toamna anului trecut de CNSP (7-) si semnificativ sub nivelul de 6,2- anuntat de CNSP pe data de 11 februarie, in estimarea de iarna 2022. Datele INS pentru estimarea-semnal arata ca pe T4 rezultatul…

- Autoritațile au confirmat joi, 10 februarie, 26.466 de cazuri de infectare depistate in ultimele 24 de ore in Romania. De asemenea, au fost raportate 139 decese, dintre care unul anterior intervalului de referința. Datele detaliate vor fi comunicate in buletinul informativ de la ora 13.00.Numarul infectarilor…

- Autoritațile au transmis duminica ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.668 cazuri de persoane pozitive cu coronavirus, dupa efectuarea a 59.234 de teste. De asemenea, au fost raportate 52 decese, dintre care 1 anterior. La ATI sunt internate 861 de persoane, cu 37 mai mult decat in ziua…