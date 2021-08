Stiri pe aceeasi tema

- Franta a efectuat un total de 17 teste nucleare in Sahara algeriana intre 13 februarie 1960 si 16 februarie 1966, in siturile Reggane si In Ekker, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. Primele patru teste au fost aeriene, incarcatura exploziva fiind fixata in varful unui catarg metalic sau la…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, intr-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din Capitala, iar 30 de persoane au fost evacuate. La sosirea pompierilor, focul se manifesta la ultimul etaj al unui bloc situat pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din Bucuresti. 30 de locatari…

- Un parc tematic dedicat traditiilor si istoriei regiunii Provence isi deschide miercuri portile in sudul Frantei, oferind publicului atractii care rememoreaza evenimente pana la anul 1.000, informeaza AFP. Situat intre Aix-en-Provence si Arles, parcul cultural si patrimonial Rocher Mistral…

- In perioada 25-27 iunie 2021 Camera de Comerț și Industrie Maramureș va organiza in parcarea Centrului Comercial Value Centre, situat pe Bulevardul București nr. 53 Baia Mare, prima ediție a evenimentului AUTO SHOW MARAMUREȘ. Mereu prezenți pe drumurile publice in slujba cetațenilor, polițiștii Serviciului…

- „Mereu pregătiți pentru cele mai dificile situații! Indiferent de costumul pe care-l poartă, intervin în sprijinul oamenilor, în orice moment al zilei și pentru fiecare situație de urgență la care sunt solicitați!”, au transmis cei de la ISU Alba, intr-un text care insoțește materialul video…

- Vulcanul Nyiragongo, situat in apropiere de orasul Goma, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a erupt brusc sambata seara, potrivit AFP. Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieseau din crater erau vizibile din Goma, in timp ce un miros de sulf era perceptibil in oras, situat pe flancul…

- Impact Developer & Contractor, unicul dezvoltator imobiliar din Romania listat la Bursa de Valori București, se extinde și in capitala Moldovei, unde va dezvolta unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din regiune. Proiectul GREENFIELD Copou va fi demarat in a doua jumatate a anului și este…

- Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung in valuta si moneda locala ale oraselor Bucuresti, Brasov, Oradea si Buzau la ”BBB minus”, perspectivele asociate fiind negative, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Decizia vine dupa ce, luna trecuta, Fitch…