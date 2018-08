Șomajul a stagnat n iulie la 4.2% ​In luna iulie 2018, rata somajului in forma ajustata sezonier ramane la valoarea de 4,2%, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica. Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,3 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 4,8% in cazul persoanelor de sex masculin si 3,5% in cazul celor de sex feminin), iar numarul somerilor din luna iulie 2018 a fost de 386.000, mai mulți cu 1000 de romani decat in iunie. Citește și : Cum ni se schimba economia pe tacute, iar noi suntem ocupați cu false probleme Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

