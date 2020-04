Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca.

- Compania Farmec din Cluj Napoca a inceput, astazi, productia a doua noi produse igienizante pentru maini. Farmec SA a obținut in cursul acestei saptamani aprobarile pentru producție, dupa discuțiile avute la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Produsele vor fi furnizate, cu prioritate…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Directia Generala Turism a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectati de raspandirea COVID-19, si care totodata vine in ajutorul turistilor. Rezervarile…

- Liviu Rogojinaru, secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei, Tursimului si Mediului de Afaceri, a anuntat, sâmbata, ca programul Startuo National va fi modificat astfel încât sa îi atraga pe românii plecați în strainatate. „Am creat noua grila,…

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme, a declarat Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, scrie...

