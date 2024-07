Șomajul a crescut cu 5,4 la sută, în mai. 20,5% sunt șomeri tineri Rata somajului in luna mai 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,4 la suta, in creștere cu 0,1 puncte procentuale fața de luna aprilie 2024. Pe sexe, rata somajului la barbați a depasit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,5 la suta, in cazul persoanelor de sex masculin […] The post Șomajul a crescut cu 5,4 la suta, in mai. 20,5% sunt șomeri tineri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

