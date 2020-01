Șomajul a coborât în decembrie la 3,9%, bărbații fiind mai afectați. Numărul șomerilor la finele anului trecut era de 354.000 ​În luna decembrie 2019, rata somajului a fost de 3,9%, cu 0,1 puncte procentuale mai mica fața de cea înregistrata în luna precedenta (3,9% fata de 4,0%), transmite joi Institutul Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât la femei, iar numarul somerilor estimat pentru luna decembrie a anului 2019 a fost de 354.000 de români, mai arata datele INS.



