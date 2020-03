Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de vanzari de pachete de vacanta a scazut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut, in contextul crizei Covid-19, a declarat pentru news.ro Sorin Stoica, CEO si cofondator al touroperatorului Eturia, care estimeaza ca in acest an vom avea o scadere in turism de minimum 25% fata de…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj informeaza ca documentele necesare acordarii somajului tehnic, pentru luna martie, se transmit incepand de luna viitoare, mai exact din 1 aprilie

- Pandemia de coronavirus a inceput sa-și faca resimțite efectele negative și in mediul de afaceri din județul Bacau. Potrivit datelor obținute de catre conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau din REVISAL (registrul general de evidența a salariaților), de la nivel național, in perioada…

- Grupul german Draxlmaier a decis sa suspende in mare parte activitatea fabricilor locale din Timisoara, Hunedoara, Satu Mare, Pitesti si Brasov, pe fondul masurilor legate de prevenirea raspandirii virusului COVID-19 si in contextul reducerii activitatii clientilor din piata auto, anunța Ziarul Financiar.…

- Firma Pirelli, cel mai mare angajator din județul Olt, a decis sa-și trimita cei aproximativ 4.000 angajați in șomaj tehnic, in contextul Covid-19. Decizia a fost transmisa in aceasta dimineața, 18 martie 2020, și ii viozeaza pe tioți angajații companiei, care vor ramane acasa pana al sfarșitul lunii…

- PLUS propune somaj tehnic pentru angajatii firmelor afectate economic in contextul COVID-19, potrivit unui comunicat al partidului. "PLUS propune urmatoarele masuri urgente: somaj tehnic pentru angajatii firmelor afectate (stau acasa cu 75% din salariu, iar compania nu plateste taxe, contributii…

- Gigant german cu peste 20.000 de angajați in Romania anunța pierderi record, din cauza declinului industriei auto Grupul german Continental AG a raportat joi pierderi nete de 1,2 miliarde de euro (1,34 miliarde de dolari) in 2019, pe fondul problemelor cu care se confrunta piata auto globala. Din cauza…