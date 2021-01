Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Vlad Mixich a fost desemnat de Parlamentul European ca expert independent în board-ul Agenției Europene pentru Sanatate și Securitate în Munca. Legat de cine raspunde legal pentru posibilele defecte ale vaccinului anti-COVID-19,…

- Rata somajului in Germania a scazut neasteptat luna trecuta, chiar daca autoritatile au impus noi restrictii pentru a atenua efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit Bloomberg si Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: DOLIU in muzica! A murit autorul piesei You'll Never Walk…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,32% in luna noiembrie, cu 0,05 puncte procentuale mai mare decat cea din luna octombrie si cu 0,34 puncte procentuale mai mare decat rata somajului inregistrat in noiembrie 2019, potrivit datelor prezentate de Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- Aproape 300.000 de persoane fara loc de munca sunt in evidentele autoritatilor. Rata șomajului a crescut in noiembrie la 3,32%. Conform ANOFM, la sfarsitul lunii noiembrie, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,32%, mai mare decat cea din luna anterioara cu 0,05pp si mai…

- ​Ordonanța de urgența privind prelungirea termenului în privința șomajului tehnic suportat de stat a fost publicata în Monitorul Oficial, dupa ce saptamâna trecuta a fost adoptata de Guvern. Este vorba și de indemnizația pentru alte categorii de profesioniști. De asemenea, are câteva…

- Compania a anuntat in luna august ca ofera pachete de plecari voluntare unor 4.000 de angajati din Statele Unite, Canada si Porto Rico, pentru a-si reduce forta de munca in contextul impactului crizei sanatatii asupra vanzarilor sale. Joi, Coca-Cola a anuntat ca nu va dezvalui numarul angajatilor care…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca se asteapta avizul Consiliului Legislativ, pentru prelungirea masurii somajului tehnic si flexibilizarea programului de munca.

- Rata șomajului a scazut mult mai mult decât se aștepta în octombrie în Statele Unite, o surpriza care sugereaza ca piața forței de munca continua sa-și revina chiar daca redresarea economica este lenta. Cu toate acestea, reapariția virusului și noile restricții risca sa opreasca aceasta…