Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua inscrierile la o noua serie de programe gratuite de profesionalizare a angajaților. In calitate de lider al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, CCIAT continua inscrierile la o noua serie de cursuri…

- Lansarea unui program de imunizare anti-Covid pentru copii ar trebui luata in considerare numai in circumstanțe speciale, avertizeaza experții in sanatate din Marea Britanie. Ei spun ca autoritațile medicale britanice, care studiaza in prezent modul in care ar putea fi administrate vaccinurile adolescenților,…

- Florin Cițu: "Eu zic ca tot ce a fost mai complicat a trecut, este adevarat ca exista aceste ajustari, dupa aceasta perioada, si fiecare economie rezista mai bine sau mai putin bine. Din punctul nostru de vedere, cum se vad lucrurile pentru noi, nu e numai ca o spun eu, cam toate institutiile internationale,…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica recomanda aflarea in locurile publice precum parcuri, paduri, alei sau plaje in grupuri care nu depașesc trei persoane, cu excepția cazurilor cand este vorba despre membrii familiilor. © Sputnik / Miroslav RotariVom…

- Mulți dintre cei care se vaccineaza anti Covid și au facut deja și a doua doza de vaccin se intreaba ce trebuie sa faca daca intra in contact cu o persoana testata pozitiv cu coronavirus. Specialiștii vin cu explicații.

- Specialiștii britanici care au studiat in ce masura au fost afectate genele copiilor victimelor accidentului de la Cornobil au descoperit un fapt incredibil. Parinții nu au transmis copiiilor daunele asupra ADN. Constatarile sunt publicate in revista Scie

- In Romania, cultivarea pamantului și prelucrarea roadelor sale au avut mereu o importanța semnificativa la nivel economic și social. Odata cu revenirea la modelul de economie de piața competitiva in anii `90, din cauza nivelului insuficient al capitalului privat local și al sprijinului politicilor publice,…

- Deloitte Romania și Reff & Asociații | Deloitte Legal incheie un parteneriat cu Legito, companie cu sediul in Republica Ceha care este lider in soluții de tehnologie pentru domeniul juridic, pentru a oferi soluții de automatizare a documentelor, inclusiv a contractelor, dedicate departamentelor juridice,…