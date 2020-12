Șomaj în creștere în octombrie Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,3% in luna octombrie 2020, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, respectiv 5,1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2020 a fost de 477.000 de persoane, in crestere atat fata de luna precedenta (455.000 de persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (350.000 de persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a femeilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,3% in luna octombrie 2020, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, respectiv 5,1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Numarul somerilor (in varsta de…

- Valoarea Produsului Intern Brut estimat pentru 2018 a fost de 951,73 miliarde de lei in preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,5% fata de anul 2017, conform datelor Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu varianta semidefinitiva, Produsul Intern Brut nominal estimat pentru…

- Rata somajului in Romania s-a situat la 5,4%, in trimestrul II al anului in curs, in crestere cu 1,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, iar rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale raportat la…