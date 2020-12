Uniunea Europeana si SUA trebuie sa-si rezolve disputele comerciale, dupa ce presedintele ales Joe Biden isi va prelua functia, in cadrul unei ''noi agende transatlantice'', a consemnat Comisia Europeana intr-un document ce schiteaza viziunea sa asupra relatiilor cu SUA, relateaza miercuri Reuters. Dupa patru ani de administratie a presedintelui Donald Trump care, prin agenda sa de ''America First'' (America Intai), a impus taxe vamale Uniunii Europene, blocul comunitar va urmari de acum inainte o colaborare stransa cu administratia Biden in aproape toate chestiunile.…