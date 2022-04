Stiri pe aceeasi tema

- Steen Jakobsen, CIO și economist – șef Saxo Bank, a realizat o analiza in care, impreuna cu alți colegi din conducere, comenteaza mai multe „tabuu-uri“ politico-economice, in fruntea criticii aflandu-se „inverzirea“ economiei. Am preluat de pe financialintelligence.ro o parte din raportul bancii, pe…

- Creșterea prețurilor la gaz și energie electrica a fost un șoc pentru romani. Guvernul a plafonat prețurile, pentru a da o mana de ajutor. ”Criza nu va lua sfarșit in aprilie. Vin cu noi soluții” anunța Robert Sighiartau. Prețurile la gaz și energie electrica au explodat, odata cu liberalizarea pieței.…

- Facturile romanilor la energie vor creste cu 100-120% in aprilie, fata de anul trecut, daca nu se iau masuri, a afirmat, marti, Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), in conferinta "Criza energetica - solutii la problemele momentului", organizata de DC News, relateaza…

- Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), susține ca preturile ar fi trebuit sa fie plafonate inca de acum sase luni, iar exporturile de gaze, interzise. El atrage atenția ca facturile romanilor la energie vor creste cu 100-120% in aprilie, raportat la anul trecut, daca nu…

- Criza energetica se adancește! In 2021, Europa a intrat in sezonul de iarna cu stocuri scazute de gaze naturale, care sunt folosite pentru incalzirea locuințelor și producerea de electricitate. In același timp, cererea asiatica in plina expansiune care a aspirat gazul spre est și problemele de intreținere…

- La ora 10.00 incepe ședința PSD. In cadrul intalnirii se vor discuta masurile propuse de social-democrați in criza energetica.Cei de la PSD sunt nemulțumiți de modul in care a fost facuta legea plafonarii și compensarii de catre PNL. Aceste lucruri vor fi discutate intr-o sedinta a coalitiei in care…

- Guvernul Ungariei a anuntat miercuri ca, in contextul recentei cresteri a inflatiei, se vor fixa preturile pentru o serie de alimente de baza la nivelul din octombrie 2021, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres. "Am decis sa intervenim asupra preturilor a sase produse", a spus premierul…

- Desi USR sustine reducerea TVA la energie si gaze drept solutie pentru depasirea crizei provocata de majorarile facturilor, specialistii din domeniu sunt de parere ca o astfel de masura nu ar rezolva problema. Nici partidele mari aflate la guvernare, PSD si PNL, nu sunt de acord cu aceasta masura.