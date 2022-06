Soluțiile parlamentarilor pentru scumpirea carburanților: Luați autobuzul! Parlamentarii cer, intr-un proiect de lege, reducerea TVA la transportul public, de la 19%, la 5%, pentru a compensa, astfel, creșterea prețurilor la combustibil și pentru a-i determina pe cetațeni sa utilizeze aceste mijloace de transport. Sursa de finanțare, spun inițiatorii proiectului de act normativ, va fi reprezentata de incasarile bugetare grase, care au crescut, […] The post Soluțiile parlamentarilor pentru scumpirea carburanților: Luați autobuzul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

