Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de cult din municipiul Bistrita vor primi sprijin financiar din partea municipalitatii, si in acest an. Primaria Bistrita imparte 1,3 milioane de lei celor 10 biserici care au solicitat bani pentru continuarea diverselor lucrari pe care le au in curs de realizare. Aceeasi suma a fost alocata…

- Primaria Bistrita este dispusa cheltuiasca aproximativ 65.000 de euro pentru achizitionarea unor suprafete de teren care apartin CFR. Motivul care sta la baza acestei tranzactii este Centrul Intermodal de Transport Public, care va lega strada Garii de Tarpiului si Industriei din municipiul Bistrita,…

- Mai marii orasului au planuri „crete” cu Stadionul Jean Padureanu, singurul existent in municipiu. Desi oficial inca nu l-a preluat, neajungand la niciun consens cu lichidatorul Gloriei, primarul Ovidiu Cretu deja si-a facut niste planuri cu aceasta constructie, pe care vrea s-o rada de pe fata pamantului,…

- Sentinta halucinanta pronuntata de o instanta a Tribunalului Bistrita-Nasaud in “favoarea” unei femei din Rodna, maria Boldis, care a revendicat in calitate de mostenitor imobilul situat pe str. Zimbrului – cladire si teren – in care astazi functioneaza o gradinta: mostenitoarea are dreptul sa intre…

- Dupa ce a ignorat opinia publica de nenumarate ori, primarul Ovidiu Crețu trece la un alt nivel și ignora pana și deciziile date de Curtea de Apel Cluj. Este cazul unui teren de sport situat in Subcetate, care a fost amenajat in anul 2015, fara sa se țina cont de dorința și acordul vecinilor. Judecatorii…

- Municipalitatea a scos la licitatie contractul pentru construirea unui nou imobil in care sa functioneze Gradinita nr. 2 de pe str. Nicolae Balcescu si este dispusa sa cheltuiasca peste 3,8 milioane lei, fara TVA. Noul imobil va fi contruit in regim de inaltime D+P+2E, in care vor functiona 10 sali…

- Reabilitarea termica a blocurilor, unul dintre proiectele cu care se mandreste primarul Ovidiu Cretu este un haos total. Oamenii nu sunt informati, iar semnaturile si sedintele de scara obligatorii in acest sens, par sa lipseasca in multe locuri. Lucrarile ajung si ele sa fie facute de terti, care nu…

- In ultimii ani, Calea Moldovei a devenit unul dintre polii de interes din oras. Odata cu centrele comerciale si magazinele care s-au grupat in aceasta zona a venit si aglomeratia, Calea Moldovei devenind cea mai aglomerata artera din Bistrita. Tocmai in cel mai aglomerat sens giratoriu din oras vrea…