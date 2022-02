Soluțiile lui Cîțu pentru creșterea salarială generală: „317 lei în plus pentru românii cu salariul mediu” Reducerea CAS de la 25% la 20% și reducerea contribuțiilor ar genera un plus de cel puțin trei sute de lei pentru fiecare angajat care primește salariul mediu pe economie, susține Florin Cițu, președintele PNL, fost ministru al Finanțelor. „Solutii: 1. Reducerea contributiilor – mai multi bani in buzunarele romanilor. 2. Reducerea TVA – tempereaza inflatia”, scrie Citu intr-o postare pe Instagram. Presedintele PNL prezinta si solutii pentru a creste salariile. „Reducerea CAS de la 25% la 20% – aproximativ 317 lei in plus in buzunar pentru romanii cu salariul mediu”, spune liderul liberal. Postarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

