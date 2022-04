Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Economiei și vicecancelarul Robert Habeck ii indeamna pe germani sa economiseasca energie pentru a-l „enerva pe Putin”, in contextul in care Germania incearca sa iși reduca dependența de gazul rusesc in plin razboi in Ucraina, informeaza G4Media . „Ii indemn pe toți sa contribuie…

- Liderii coalitiei de guvernare au depus vineri, la Parlament, proiectul legii offshore. ‘Am depus azi in Parlament, ca lideri ai coalitiei, legea offshore. Acest proiect deblocheaza investitiile din Marea Neagra si reduce dependenta de gazul rusesc, oferind Romaniei sansa de a deveni lider regional,…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a anuntat pe pagina lui de Facebook ca a fost depusa azi in Parlament Legea offshore."Aceasta lege deblocheaza investitiile din Marea Neagra si reduce dependenta de gazul rusesc, oferind Romaniei sansa de a deveni lider regional iar romanilor acces la gaze mai ieftine.…

- Franta si Germania se pregatesc de taierea livrarilor de gaz rusesc, dupa anuntul lui Vladimir Putin privind plata in ruble, a anuntat ministrul economiei francez, conform BBC. La randul sau, ministrul economiei german spune ca Germania nu se va lasa santajata de Putin. Robert Habeck, ministrul economiei…

- Robert Habeck, ministrul german al Economiei, a declarat duminica ca se pregateste un nou acord cu Qatarul pentru furnizarea de energie „fara Putin”. Dupa intrevederea cu Tamim bin Hamad al Thani, emirul Qatarului, Robert Habeck a transmis ca a fost surprins de sprijinul oferit: „Chiar daca s-ar putea…

- Cristina Pruna, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, explica cele trei masuri care trebuie sa le adopte pentru a se reduce dependența Romaniei de gazul rusesc, in contextul invaziei din Ucraina și a discuțiilor despre securitatea energetica.…

- Reducerea importurilor de gaze rusești este presanta, in special pentru țarile din centrul și sud-estul Europei, acestea fiind printre cele mai dependente de Moscova pentru a-și asigura nevoile energetice și, prin urmare, printre cele mai expuse unei posibile intreruperi a aprovizionarii, scrie EFE,…

- Germania vrea sa accelereze constructia de terminale de gaz natural lichefiat (GNL), care sa-i permita importul de GNL pe mare pentru a-si reduce dependenta de gazul rusesc, intr-un context de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in legatura cu Ucraina, a transmis guvernul de la Berlin.