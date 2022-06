Soluțiile de pace ale gânditorilor liberi din SUA Nimeni nu mai cauta pacea. Razboiul din Ucraina este turat la maximul, nu doar de propaganda. Inca din toamna, impreuna cu un grup de ganditori liberi, am prevazut conflictul imanent. Și am descris pe larg motivele desantului militar și soluțiile de pace. Argumentele noastre in favoarea pacii și interesele ascunse ale SUA in a susține Ucraina, explicate indelung, sunt confirmate astazi de ganditorii liberi din SUA: Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, William Ruger și mulți alții. Din motive de spațiu am ales doar trei academicieni care ne confirma ideile. Criza energetica a fost fitilul. Fluctuațile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii țarilor Uniunii Europene au discutat despre cum sa-și reduca dependența de aprovizionarea cu energie din Rusia - ca urmare a invaziei Ucrainei. Germania a recunoscut ca națiunile UE sunt inca imparțite cu privire la un posibil embargo energetic rusesc.Ministrul energiei spune ca țara sa ar…

- Saptamana trecuta Rusia a intrerupt livrarile de gaze spre Bulgaria si Polonia, dupa ce aceste state au refuzat sa respecte solicitarile Moscovei de a face plata in ruble. Cele doua tari intentionau deja sa inceteze sa mai utilizeze gaze rusesti de la finele acestui an si autoritatile sustin ca pot…

- Uniunea Europeana va interzice carbunele rusesc, nu insa și gazul și petrolul venite din Rusia. De asemenea, cimentul, lemnul și substanțele chimice sunt afectate de noile sancțiuni. Europenii nu planuiesc, insa, sa inchida robinetul de gaz sau cel al petrolului, deocamdata. Uniunea Europeana va interzice…

- Voldomir Zelenski face apel la oamenii din intreaga lume sa protesteze impotriva razboiului. Occidentul l-a avertizat din nou pe Vladimir Putin cu sanctiuni masive. Liderii lumii s-au intalnit la Bruxelles pentru a se pune de acord cu privire la masurile care trebuie adoptate pe fondul situatiei din…

- „Contractele noastre stipuleaza moneda, moneda in care se plateste e parte din contract. Situatia de baza este ca moneda stabilita prin contract este euro sau dolarul. Si apoi, noi in mod deliberat am impus aceste sanctiuni severe, am facut multe eforturi, cu mult timp inainte ca razboiul sa inceapa,…

- „Contractele noastre stipuleaza moneda, moneda in care se plateste e parte din contract. Situatia de baza este ca moneda stabilita prin contract este euro sau dolarul. Si apoi, noi in mod deliberat am impus aceste sanctiuni severe, am facut multe eforturi, cu mult timp inainte ca razboiul sa inceapa,…

- Activiștii Greenpeace care protesteaza fața de importurile de petrol rusesc in UE au fost vazuți miercuri inotand in fața unui petrolier al Rusiei in Marea Baltica. Activiștii de mediu sunt nemulțumiți ca in timp ce Occidentul a acționat rapid pentru a lovi economia Rusiei dupa invazia din Ucraina,…

- Liderii UE intenționeaza sa inființeze un fond comun pentru Ucraina, in aceasta perioada in care se lupta cu invazia Rusiei, astfel incat sa ajute sa reconstruiasca infrasctructura distrusa, dupa razboi, potrivit unui draft de proiect, vazut de Agenția France-Presse, potrivit The Guardian. Liderii blocului…