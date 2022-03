Soluții și accesorii profesionale pentru spațiile HoReCa Echiparea completa a spatiilor HoReCa cu solutiile si accesoriile profesionale trebuie sa se realizeze tinand cont nu numai de destinatia utilizarii lor, ci si de calitatea produselor, respectiv de standardele de siguranta care sunt indeplinite. Pentru ca acestea sa fie potrivite, trebuie ca hotelierul sau administratorul unui restaurant sa se gandeasca la calitate, dar si la imaginea pe care doreste sa o obtina in fata clientilor, pentru ca solutiile si accesoriile oferite clientilor sunt cele care il ajuta sa obtina imaginea pe care o doreste, alaturi de alte aspecte definitorii. Iata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

