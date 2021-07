Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cetațeni din Poiana Lacului au protestat in fața sediului SC Apa Canal 2000 SA, vineri-17 iulie, revoltați pentru ca nu primeau apa pe conducte. Societatea a gasit o soluție provizorie pentru a rezolva situația. Apa va fi furnizata alternativ, in funcție de un program, sau cu cisterna. Comunicat…

- In cursul acestei dimineti, un grup de angajati s a adunat in fata rafinariei Petromidia, pentru a si manifesta solidaritatea cu colegii raniti in incidentul de vineri. In acelasi timp, au aprins lumanari in memoria colegului inmormantat in cursul zilei de ieri. "Ne alaturam si le multumim pentru acest…

- Cele mai populare soluții de tip Smart City identificate in Romania țin de iluminat public inteligent, smart parking, stații de incarcare pentru automobilele electrice, sisteme de management al traficului, stații moderne și inteligente pentru transportul public, monitorizare video și furnizare de servicii…

- Asociația Industriei de Protecția Plantelor din Romania – AIPROM iși exprima ingrijorarea cu privire la rezultatul și consecințele votului din 8 iunie, din plenul Parlamentului European, privind raportul „Strategiei UE pentru Biodiversitate 2030”. Unul dintre amendamentele care afecteazaactivitateafermierilor…

- Australia are in vedere solutii alternative in caz de esec al "contractului secolului" incheiat cu Franta privind construirea a 12 submarine pentru marina australiana, a anuntat miercuri un responsabil in Ministerul Apararii al acestei tari, potrivit AFP. Contractul - in valoare de 68 miliarde…

- Trans Sped este un jucator cheie in construirea ecosistemului de incredere digitala in domeniul sanatații și al biotehnologiei” - Thibault de Valroger, Sr Director Business Development, DocuSign Compania romaneasca Trans Sped, unul dintre puținii furnizori de soluții de transformare digitala…

- Simple Capital investeste 100.000 de euro in compania romaneasca de soluții software KIM, care automatizeaza procesele de business din fabrici, corporații și IMM-uri. In urma finanțarii, investitorul preia 15% din acțiunile companiei. Investiția va fi axata pe trei direcții: crearea unui departament…

- Premierul Florin Citu a declarat, fiind prezent la Constanța, ca iși dorește ca sezonul estival sa fie pregatit cat mai bine posibil. „Vreau sa pregatim cat mai bine sezonul estival, e foarte important pentru toți, pentru mine in special. Dupa un an de pandemie, vreau sa aratam ca putem deschide sezonul…