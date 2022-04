Soluții practice pentru amenajarea unei băi de mici dimensiuni Amenajarea unei bai de mici dimensiuni poate reprezenta de multe ori o provocare. Cu toate acestea, spațiul redus nu trebuie sa iți diminueze confortul. Exista soluții practice și diverse trucuri vizuale la care poți apela pentru a crea o incapere relaxanta și placuta din punct de vedere estetic. Sunt cateva criterii care trebuie luate in considerare in cazul in care baia ta este micuța. Opteaza, pe cat posibil, pentru mobilier modular și obiecte sanitare suspendate, care iți vor permite sa depozitezi diverse lucruri in spațiul de sub ele. Iata principalele aspecte la care trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

