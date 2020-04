Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.500 de familii cu situatie materiala precara, din municipiul Buzau, vor avea sarbatori mai frumoase. Primaria Buzau le-a oferit cate un pachet cu alimente in valoare totala de 200 de lei. Cateva dintre familiile beneficiare au fost vizitate chiar de catre primarul Constantin Toma.

- Deoarece criza cauzata de pandemie a acutizat starea precara a peste o treime din copiii din Romania, expuși o data in plus saraciei și excluziunii sociale, Salvați Copiii Romania, cu sprijinul Kaufland Romania, iși intensifica masurile de sprijinire și protecție a beneficiarilor sociali, prin oferirea…

- Epidemia de coronavirus are și efecte pozitive, dincolo de criza sanitara majora care da mari batai de cap autoritaților. Primaria Buzau a pus la punct o platforma online pentru aprovizionarea directa a cetațenilor cu produse din gospodariile țaranești și microfermele locale. Platforma se numește „Coșul…

- Administratorii unui centru lingvistic cu sediul in Iasi vin in sprijinul romanilor care se afla „in linia intai” a luptei cu noul coronavirus. Copiii de medici, militari, politisti sau voluntari pot beneficia gratuit de ateliere si workshopuri de engleza predate online de profesorii centrului Twinkle…

- Legumicultorii fac in aceasta perioada nopți albe pentru a putea salva, cei care au fost luați pe nepregatite, ce se mai poate salva din culturile afectate de ingheț. Mulți au toata cultura de tomate compromisa. In județul cu cei mai mulți legumicultori inscriși in programul „Tomata“, județul Olt, fermieri…

- Cine si cum poate obtine de la primarie tichete sociale pentru Paste. RomaniaTV.net va prezinta detaliat situatia de la Craiova. Acordarea tichetelor sociale se face incepand cu transa urmatoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu conditia ca solicitantul sa-si fi achitat obligatiile de…

- Vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, si-a exprimat luni dorinta de a actiona impotriva retelelor sociale care promoveaza discursuri ale urii, estimand ca timpul acordurilor neconstrangatoare "a trecut", intr-un interviu pentru ziarul belgian Le Soir, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Sa…

