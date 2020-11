Evenimentul, organizat de Institutul de Studii Financiare (ISF), in parteneriat cu Profit.ro, va avea loc marti, 24 noiembrie, incepand cu ora 12.00, si va fi transmis live pe postul de televiziune Profit.ro TV, pe site-ul , dar si pe paginile de facebook ale ISF si Profit.ro. Ajunsa la editia a VI-a, Conferinta Internationala ISF este organizata in contextul special al pandemiei care a transmis efecte semnificative si in sectorul serviciilor financiare, influentand educatia financiara si certificarile nationale. Devenita prioritate pe termen lung in multe tari si economii, educatia financiara…