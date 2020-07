Soluții pentru combaterea poluării în Gorj Deșeurile de orice tip reprezinta o reala problema in societatea din zilele noastre. Consiliul Europei a solicitat in nenumarate randuri Romaniei sa iși proteșeze populația impotriva poluarii. In acest sens, ONG-urile au incercat sa traga un semnal de alarma și sa informeze autoritațile locale cu privire la soluțiile care sa combata aceasta grava problema. O conferința a unei orgaizații non-guvernamentale a avut loc ieri in municipiul Targu Jiu. Asociația pentru Recliclare și Management Integrat al Deșeurilor a organizat intalnirea care a avut ca scop combaterea a tot ceea ce reprezinta expunerea… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o intarziere considerabila masurata in ani, astazi a inceput construcția celei de-a doua celule la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Tarpiu. Prima celula trebuia inchisa inca de anul trecut, insa s-a cerut o derogare pentru a mai putea funcționa. Astazi va incepe construcția celei…

- Consiliul Județean Vrancea va dezbate in ședința ordinara de azi, proiectul de hotarare privind preluarea din domeniul public al U.A.T Gugești in domeniul public al Județul Vrancea și administrarea Consiliului Județean a stației de sortare și transfer din comuna Gugești, pentru asigurarea funcționalitații…

- Consiliul Județean Vrancea a preluat in administrare o mie de metri patrați de teren pentru funcționalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Vrancea”, cunoscut sub numele de Vrancea Curata, pe durata existenței obiectivului. Preluarea terenului a fost aprobata de…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș face apel catre locuitorii județului sa colecteze separat deșeurile reciclabile. Deșeurile reciclabile care urmeaza a fi depozitate in pubela sau sacul galben sunt: ambalaje din hartie, carton, plastic, PET, doze din aluminiu și conserve.…

- Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) funcționeaza, in județul Cluj, ca parte a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și nu are autorizație de mediu, pentru ca nu a fost finalizat, au precizat reprezentanții Garzii de Mediu Cluj.”Raportul de amplasament al CMID - ca parte…

- Primarul George Scripcaru s-a intalnit astazi cu vicepreședintele CJ, Imelda Toaso, coordonatorul proiectului SMID și reprezentantul Asociației ISO Mediu, primarul comunei Prejmer, Șerban Tudorica, pentru a discuta stadiul elaborarii Strategiei de Management Integrat al Deșeurilor și etapele care mai…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș atenționeaza locuitorii județului sa respecte regulile de colectare a deșeurilor pe perioada pandemiei. Deșeurile reziduale se depoziteaza intotdeauna in pubela neagra. Sacii din coșul de gunoi sau din recipientul in care se depoziteaza deșeurile…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș indeamna cetațenii județului sa acorde o importanța deosebita asupra procesului de colectare separata a deșeurilor in aceasta perioada. Astfel ca, deșeurile reziduale se depoziteaza in pubela neagra. Regula obligatorie pentru gestionarea deșeurilor…