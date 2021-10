Soluții online pentru nevaccinați, la Primăria Târgu Mureș Avand in vedere situația actuala cauzata de pandemia COVID-19, Primaria Targu Mureș va aduce la cunoștința faptul ca accesul in incinta instituției este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinarii, sau, dupa caz, a documentului care atesta trecerea prin boala sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi … Post-ul Soluții online pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș au publicat vineri, 15 octombrie, pe pagina web a instituției, www.edums.ro, situația claselor de elevi care funcționeaza online din cauza apariției de cazuri COVID-19. Situatia-Covid-19-din-scolile-muresene-la-15-octombrie-2021Descarca (Redacția)…

- Comunitatea MERITO Maramureș (lider, prof. Tatiana Cauni) organizeaza „Forumul online de invațare colaborativa pentru profesori”, pe tema Educației in schimbare. Evenimentul va avea loc sambata, 9 octombrie, incepand cu ora 11. Forumul va cuprinde paneluri și ateliere online de invațare colaborativa…

- Trenduri in e-commerce și soluții privind plațile online cu Elena Gheorghe, Country Manager PayU Romania Trenduri in e-commerce și soluții privind plațile online cu Elena Gheorghe, Country Manager PayU Romania Trenduri in e-commerce și soluții privind plațile online cu Elena Gheorghe, Country Manager…

- Urmatoarea astfel de raportare va fi facuta pe 29 septembrie The post COVID-19. Aproape 70.000 de elevi invața online, dupa zece zile de la inceperea școlilor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COVID-19. Aproape 70.000 de elevi invața online, dupa zece zile de la inceperea școlilor…

- Sala mare de ședințe a Primariei municipiului Targu Mureș a gazduit marți, 21 septembrie, festivitatea de premiere a Concursului de idei "Amenajare Spații Pietonale in Municipiul Targu Mures – Strada Bolyai, Strada George Enescu, Scuarul din Piata Victoriei Nr. 3", organizat de Municipiul Targu Mureș.…

- Primaria Targu Mureș impreuna cu Transport Local S.A. a lansat Cursele Școlare, inca la inceputul noului an școlar, in urma cu o saptamana. In cadrul proiectului pilot la orele dimineții și pe anumite linii circula doua autobuze in tandem, unul dintre ele destinat exclusiv pentru transportul elevilor…

- Guvernul vrea ca furnizorii de servicii sociale publici și privați sa fie obligați sa solicite personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni. Proiectul de OUG care ar urma sa modifice legea 55/2020 prevede…

- Romania va avea cele mai noi solutii de combatere a criminalitatii online impotriva copiilor si decriptarea materialelor online cu caracter abuziv, dupa ce a fost finalizat un program dedicat sanatatii emotionale si sigurantei copiilor, in contextul pandemiei de COVID-19 – “Din grija pentru copii”.…