Soluții naturale contra insomniei – Perspectiva farmacistului Insomniile reprezinta o provocare care afecteaza un numar considerabil de persoane, majoritatea adulți. Dificultatea de a adormi, somnul intrerupt și senzația de oboseala persistenta dupa trezire pot avea un impact semnificativ asupra calitații vieții noastre. Pe piața farmaceutica exista o multitudine de opțiuni farmaceutice disponibile pentru tratarea insomniei. Dar exista și alternative naturale pentru persoanele care nu doresc tratament medicamentos. Respectati o rutina, pentru reglarea ceasului intern Rutina legata de obiceiurile dinainte de adormire și ora fixa pentru somn sunt esențiale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele stresante la job fac parte din peisajul cotidian si sunt multi cei care nu reusesc sa se relaxeze cu adevarat, acasa. Solutii exista mereu, iar daca citesti randurile urmatoare, vei descoperi cateva recomandari practice pe care sa le adopti in "meniul zilnic" de acasa pentru a te bucura de relaxarea…

- Berbec Iubire - Sunteți la extreme –fie cereți atenție completa, fie vreți sa fiți lasat in pace. Explicați celuilalt ca aveți nevoie de rabdare.Sanatate - Alegeți alimente ușoare, dar care sa conțina proteine. Faceți unele schimbari in regim. Daca organismul da semne, mergeți la medicul de familie.Bani…

- Romanii care aleg sa plece cu mașina in vacanța in Grecia trebuie sa se inarmeze cu rabdare atunci cand ajung la frontiera dintre Bulgaria și Grecia deoarece cozile de mașini sunt foarte mari. Puțini știu ca sunt și soluții de a le evita.

- Folosește ingrașaminte pentru trandafiri in fiecare an. Plantele tale vor fi mai viguroase, vor face mai multe flori și vor rezista mai bine in fața bolilor și daunatorilor. Afla care sunt cele mai bune ingrașaminte pentru trandafiri, atat naturale, cat și chimice. Așa cum imbogațești pamantul in…

- Nopțile agitate, in care abia reușim sa dormim cateva ore, pot duce la diferite probleme de sanatate, cum ar fi hipertensiune arteriala, oboseala, depresie și un sistem imunitar slabit. Exista cateva sfaturi care pot fi de mare folos atunci cand ne pregatim de culcare, ajutandu-ne sa adormim mai repede.…

- Cand vine vorba de frumusețe, nimic nu este mai important decat o piele sanatoasa. Daca pielea nu este curata și sanatoasa, nici cel mai sofisticat machiaj nu va arata bine, ci dimpotriva, va accentua ridurile sau cicatricile post-acneice. Deși exista o multitudine de creme, seruri, fiole și loțiuni…

- Furtuna magnetica lovește astazi Pamantul. Exploziile solare duc la furtuni magnetice, care, la randul lor, perturba campul magnetic al Pamantului. Astfel de fluctuații pot afecta negativ functionarea sistemelor de comunicații, dar și sanatatea. Chiar și o ușoara creștere a activitații poate afecta…

- In comuna Rucar din județul Argeș a fost sistata temporar alimentarea cu gaze naturale, fiind afectați aproximativ 1.200 de clienți casnici și non-casnici. Biroul de presa al Distrigaz Sud Rețele ne comunica faptul ca decizia sitarii furnizarii a fost luata „in urma unor pierderi de gaze depistate pe…