Fundația Regala Margareta a Romaniei și Enayati Medical City organizeaza joi, 30 septembrie, cea de-a V-a ediție a conferinței naționale „Bune practici pentru o batranețe frumoasa”, pentru a marca ocazia Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice. In Romania traiesc peste 3,8 milioane de persoane cu varsta peste 65 de ani, conform raportului INSSE de la 1 […] The post Soluții inovative și eficiente pentru o varsta a treia fericita la conferința naționala „Bune practici pentru o batranețe frumoasa” first appeared on Suceava News Online .